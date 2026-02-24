21:16  24 лютого
На Львівщині прокурор на авто збив двох дітей
20:43  24 лютого
Росіяни просунулися у напрямку Слов'янська на Донеччині
14:32  24 лютого
Потепління до +4 і дощі з мокрим снігом: якою буде погода 25 лютого в Україні
24 лютого 2026, 16:30

На Буковині судитимуть водійку іномарки, яка "влетіла" у ВАЗ

24 лютого 2026, 16:30
Фото: Нацполіція
У Чернівецькій області будуть судити жінку за аварію. Відомо, що внаслідок ДТП постраждав водій іншого авто

Про це повідомляє поліція в Чернівецькій області, передає RegioNews.

Сама аварія сталась 14 грудня. Тоді 34-річна жінка за кермом KIA виїхала на зустрічну смугу та зіткнулась із ВАЗ 2107, за кермом якого був 21-річний місцевий житель. Внаслідок ДТ водія ВАЗ госпіталізували з травмам середнього ступеня тяжкості.

Наразі правоохоронці вже завершили розслідування та скерували матеріали до суду. Жінці загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Нагадаємо, нещодавно інвестбанкір Ігор Мазепа на смерть збив людину на Житомирщині. У поліції зазначили, що 49-річний водій Mercedes-Benz їхав у напрямку міста Житомира. На неосвітленій ділянці дороги він допустив наїзд на 60-річного місцевого жителя. На жаль, внаслідок ДТП потерпілий помер дорогою до лікарні.

ДТП аварія Чернівецька область
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
На Львівщині прокурор на авто збив двох дітей
24 лютого 2026, 21:16
Росіяни просунулися у напрямку Слов'янська на Донеччині
24 лютого 2026, 20:43
У Києві пролунав потужний вибух
24 лютого 2026, 20:26
З лікарні виписали 17-річного хлопця, який постраждав під час теракту у Львові
24 лютого 2026, 20:06
Колишнього нардепа будуть судити за російську пропаганду - ДБР
24 лютого 2026, 19:55
Навала "працівників банку": на Буковині аферисти вкрали в людей чверть мільйона
24 лютого 2026, 19:35
Стало відомо, як відключатимуть світло 25 лютого
24 лютого 2026, 19:29
У Житомирі жорстоко побили 14-річну дівчинку
24 лютого 2026, 19:15
"Ворожа арта замовкає": прикордонники показали, як нищили "Град" на Донеччині
24 лютого 2026, 18:55
Збереження держави і українського народу в умовах довгої війни залишається нашим головним завданням
24 лютого 2026, 18:42
