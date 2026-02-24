На Буковині судитимуть водійку іномарки, яка "влетіла" у ВАЗ

Фото: Нацполіція

У Чернівецькій області будуть судити жінку за аварію. Відомо, що внаслідок ДТП постраждав водій іншого авто

Про це повідомляє поліція в Чернівецькій області, передає RegioNews.

Сама аварія сталась 14 грудня. Тоді 34-річна жінка за кермом KIA виїхала на зустрічну смугу та зіткнулась із ВАЗ 2107, за кермом якого був 21-річний місцевий житель. Внаслідок ДТ водія ВАЗ госпіталізували з травмам середнього ступеня тяжкості.

Наразі правоохоронці вже завершили розслідування та скерували матеріали до суду. Жінці загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Нагадаємо, нещодавно інвестбанкір Ігор Мазепа на смерть збив людину на Житомирщині. У поліції зазначили, що 49-річний водій Mercedes-Benz їхав у напрямку міста Житомира. На неосвітленій ділянці дороги він допустив наїзд на 60-річного місцевого жителя. На жаль, внаслідок ДТП потерпілий помер дорогою до лікарні.