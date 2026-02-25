Майор ЗСУ допомагав військовим виїжджати за кордон під виглядом навчань

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Посадовець одного з навчальних центрів ЗСУ допомагав незаконному виїзду військовослужбовців за кордон під виглядом навчань. Наразі розслідування завершене, справу передано до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, майор організовував виїзд мобілізованих військовослужбовців за межі України під приводом участі у навчаннях у країнах ЄС, одночасно давав детальні поради, як уникнути повернення до місця служби.

Один із задокументованих випадків стосувався військовослужбовця, включеного до списків для міжнародного навчання 15 березня 2025 року, який після виїзду на службу не повернувся.

Крім того, майор надавав іншим військовим консультації щодо незаконного перетину кордону, правил поведінки під час прикордонного контролю та заходів конспірації.

За такі "послуги" він отримав 2 тис. доларів США.

Посадовець обвинувачується у:

сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України з використанням службового становища та з корисливих мотивів;

пособництві у нез’явленні на службу з відрядження з метою ухилення від військової служби;

використанні підроблених медичних документів для оформлення своєї відсутності на службі.

За статтями Кримінального кодексу України передбачене покарання до 12 років позбавлення волі.

