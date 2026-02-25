13:48  25 лютого
На Полтавщині шкільний автобус з'їхав у кювет: троє дітей травмовані
25 лютого
Втеча до Молдови за $14 тисяч: у Харкові судитимуть експравоохоронця-переправника
25 лютого
У Черкасах на будівництві загинув чоловік: на нього впала стріла крана
25 лютого 2026, 11:16

Майор ЗСУ допомагав військовим виїжджати за кордон під виглядом навчань

25 лютого 2026, 11:16
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Посадовець одного з навчальних центрів ЗСУ допомагав незаконному виїзду військовослужбовців за кордон під виглядом навчань. Наразі розслідування завершене, справу передано до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, майор організовував виїзд мобілізованих військовослужбовців за межі України під приводом участі у навчаннях у країнах ЄС, одночасно давав детальні поради, як уникнути повернення до місця служби.

Один із задокументованих випадків стосувався військовослужбовця, включеного до списків для міжнародного навчання 15 березня 2025 року, який після виїзду на службу не повернувся.

Крім того, майор надавав іншим військовим консультації щодо незаконного перетину кордону, правил поведінки під час прикордонного контролю та заходів конспірації.

За такі "послуги" він отримав 2 тис. доларів США.

Посадовець обвинувачується у:

  • сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України з використанням службового становища та з корисливих мотивів;
  • пособництві у нез’явленні на службу з відрядження з метою ухилення від військової служби;
  • використанні підроблених медичних документів для оформлення своєї відсутності на службі.

За статтями Кримінального кодексу України передбачене покарання до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Тернополі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вимаганні 30 тисяч доларів США за "вирішення питання" щодо уникнення відповідальності військовослужбовцем. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до схеми. Досудове розслідування триває.

