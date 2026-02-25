П'яне водіння і фальсифікація довідки: рівненського суддю звільнили після скандалу

Дмитро Махаринець. Фото з бодікамери поліції

Рішення ухвалили під час засідання у вівторок, 24 лютого, передає RegioNews.

У ВРП зазначили, що підставою для звільнення стало вчинення істотного дисциплінарного проступку (п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституції України).

Як пише ZAXID.NET, 24 липня 2023 року до ВРП надійшла скарга щодо можливого дисциплінарного проступку 50-річного судді. Його підозрювали у кермуванні напідпитку (ч.1 ст.130 КУпАП), однак згодом суд закрив адміністративне провадження.

Інцидент стався 25 березня 2021 року близько 23:00. Патрульні у Рівному зупинили автомобіль через технічні несправності. За даними матеріалів, водій спершу не зупинявся, заперечував, що перебував за кермом, та відмовлявся надати документи для перевірки.

За інформацією слідства, суддя мав ознаки алкогольного сп'яніння, однак погодився пройти огляд лише у медичному закладі. Його доставили до Рівненський обласний центр психічного здоров'я, де він вимагав документи про сертифікацію обладнання, скаржився на самопочуття та відсутність адвоката, після чого відмовився від здачі аналізів.

Матеріали щодо адмінправопорушення передали до Рівненського міського суду. Суддя чотири рази переносив розгляд справи та заявив про відвід. Після передачі матеріалів іншому судді провадження закрили на підставі висновку медзакладу про нібито відсутність ознак сп'яніння.

Раніше повідомлялося, що в Обухівському районі Київщини депутат селищної ради збив неповнолітнього, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Водночас дисциплінарна комісія звернулася до медичного закладу для перевірки інформації. Там повідомили, що відповідний документ є підробленим: записів про огляд не виявили, а підпис належить лікарці, яка того дня не чергувала.

У поясненнях до Вищої ради правосуддя Дмитро Махаринець визнав, що керував автомобілем, однак заперечив факт сп'яніння та відмови від огляду. За його словами, конфлікт із патрульними виник через нібито провокації з їхнього боку.

За результатами розгляду матеріалів Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді.