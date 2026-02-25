13:48  25 лютого
25 лютого 2026, 10:57

Ґвалтував доньку з пʼяти років: Верховний Суд підтвердив довічний вирок жителю Хмельниччини

25 лютого 2026, 10:57
Фото: ОГП
Мешканець Хмельниччини проведе решту життя за ґратами за сексуальне насильство над дитиною. Верховний Суд залишив без змін вирок попередніх інстанцій, відхиливши скарги захисту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що знущання розпочалися, коли дівчинці було лише 5 років. Батько домагався дитини, поки матір була на роботі.

У 2023 році жінка поїхала на заробітки за кордон і залишила дітей з чоловіком. ​​У липні фігурант вчинив щодо 12-річної доньки сексуальне насильство, а в жовтні – зґвалтував її.

Правда відкрилася після повернення матері в Україну – вона відвела дівчинку на огляд до лікаря, де факти насильства підтвердилися. Дитина зізналася, що мовчала, бо батько їй погрожував.

У суді 39-річний чоловік намагався применшити свою відповідальність і частково заперечував обставини. Проте прокурори повністю спростували версію фігуранта доказами, які зібрали за стандартами "дружнього до дитини правосуддя". Свідчення дитини збирали дистанційно та за участю психолога, щоб уникнути додаткової травми для неї.

Суд першої інстанції засудив чоловіка до довічного ув’язнення. Захист намагався оскаржити цей вирок в апеляції та касації, проте прокурори у Верховному Суді довели вину зловмисника.

Окрім довічного терміну, дані про чоловіка внесли до Реєстру засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх.

Нагадаємо, у Запоріжжі судитиму чоловіка, який кілька років ґвалтував дитину співмешканки. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

