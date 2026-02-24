На Львівщині шукають родичів 65-річного чоловіка, який знепритомнів у лікарні

Фото: Facebook/Igor Zinkevych

У Самборі на Львівщині правоохоронці встановлюють особу чоловіка, який знепритомнів у приміщенні лікарні та наразі перебуває у реанімації

Про це повідомив депутат Львівської обласної ради Ігор Зінкевич, передає RegioNews.

Зазначається, що 23 лютого близько 16:00 до приймального відділення Самбірської центральної лікарні зайшов невідомий чоловік віком приблизно 65-70 років. Він присів на лаву всередині медзакладу та раптово знепритомнів.

Пацієнта госпіталізували до реанімаційного відділення. Документів, що посвідчують особу, при ньому не було. Наразі чоловік перебуває під наглядом лікарів і є неконтактним.

Поліція просить усіх, хто впізнав чоловіка або має будь-яку інформацію, що може допомогти встановити його особу чи місце проживання, звернутися за номером 102 або до найближчого відділу поліції.

