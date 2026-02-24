11:45  24 лютого
В Одесі затримали пару, яка погодилася зареєструвати Starlink для росіян
09:55  24 лютого
Масове харчове отруєння у Львові: серед постраждалих – 11 дітей
08:23  24 лютого
Лобове зіткнення на Хмельниччині: двоє загиблих та п'ятеро травмованих
24 лютого 2026, 12:57

З фронту – поштою: ДБР зірвало доставку сотень боєприпасів до Харкова

24 лютого 2026, 12:57
Фото: ДБР
Працівники Державного бюро розслідувань зупинили пробу незаконного переправлення бойових засобів ураження та вибухових матеріалів до Харківського регіону

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Організатором схеми став сапер одного з прикордонних підрозділів, який проходив службу на Донеччині. Маючи доступ до арсеналу, він привласнював вибухові матеріали та комплектуючі, які надсилав поштою двом знайомим на Харківщину.

Там отримані посилки зберігалися у помешканнях, фактично накопичуючи нелегальний арсенал.

Під час відправлення чергової партії на поштовому терміналі у Харкові правоохоронці вилучили майже 300 одиниць небезпечних засобів ураження, серед яких – головні частини некерованих реактивних снарядів, корпуси гранат, порохові заряди, підривачі та елементи підствольних систем.

Під час обшуків у помешканнях спільників вилучено додаткові бойові частини зарядів, ручні гранати, електродетонатори, капсулі-детонатори, компоненти гранатометних пострілів та саморобні вибухові елементи.

За даними слідства, завдяки оперативним діям правоохоронців фігуранти не встигли реалізувати або використати вилучене озброєння.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України), що передбачає до 7 років позбавлення волі.

Розслідування триває, вирішується питання передачі вилучених засобів ураження для потреб Сил оборони України.

Нагадаємо, на Закарпатті викрили та припинили діяльність трьох каналів незаконного збуту бойової зброї на території регіону. У ході спецоперацій затримано трьох осіб. Усю вилучену зброю направлено на експертне дослідження.

