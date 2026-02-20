В Одесі розшукують неповнолітню дівчину

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці розшукують 17-річну жительку Пересипського району Дарію Пантєлєєву, яка вчора, 19 лютого, пішла з дому і досі не повернулась

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст приблизно 170 см, худорлявої статури, фарбоване світле волосся середньої довжини, карі очі.

Особливі прикмети: татуювання у вигляді павутиння на лівій руці.

Була одягнена: в чорну куртку з білим хутром всередині.

"Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування дівчини, просимо повідомити до територіального відділу поліції за номерами телефонів: (048) 779-42-88, 779-49-70, +380 93 321 0985 або на спецлінії 102 чи 112", – додали у поліції.

Нагадаємо, в Одесі на смітнику знайшли тіло немовляти. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження.