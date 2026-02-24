Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У селі Дубіївка Черкаського району конфлікт між двома знайомими завершився пораненням та госпіталізацією

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Подія сталася 21 лютого близько 22:30 поблизу місцевого магазину. Під час спільного вживання алкоголю між двома знайомими виникла сварка. Попередньо, ініціатором конфлікту став 23-річний молодик. Коли суперечка переросла у бійку, його 39-річний опонент дістав ніж і вдарив молодика у стегно.

Потерпілого доставили до хірургічного відділення. Наразі він перебуває під наглядом медиків.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 124 КК України (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони).

Слідство триває, правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту.

