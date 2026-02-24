На Тернопільщині працівник мерії "зливав" дані про ТЦК

Ілюстративне фото

У Тернопільській області судили чоловіка, який публікував дані про перебування ТЦК. Стало відомо, який вирок він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Відомо, що чоловік із травня 2024 по листопад 2025 року був адміністратором каналу в Telegram та Viber. У цих каналах він публікував дані про те, де знаходяться співробітники ТЦК, які проводять мобілізаційні заходи.

Виявилось, що цей чоловік працював спеціалістом пресслужби Чортківської міської ради. Він визнав провину. Суд призначив покарання у вигляді пʼяти років позбавлення волі з іспитовим строком в один рік.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру депутату Почаївської міської ради Тернопільщини за махінації з військовим обліком. Він за хабар обіцяв зняти військовозобов’язаних з розшуку та влаштувати їх на держпідприємства, щоб вони отримали бронювання.