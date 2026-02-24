Міркування про те, "що було би, якби у 2022 не почалася війна", позбавлені сенсу

Фото: loda.gov.ua

Бо війна почалася у 2014.

Було очевидно, що вона так просто не завершиться.

Звичайно, були варіанти. Раніше чи пізніше. Повномасштабне вторгнення чи операція з внутрішньої суспільної дестабілізації, а може, суто внутрішньополітична операція. Чи мультидоменна лімінальна війна, як рекомендують російські теоретики (це нині загрожує Європі).

Варіанти були різні. До 2021 я не вірив у повномасштабне вторгнення. Думав, зроблять ставку на один із інших варіантів, адже вони дешевше й обіцяли більшу ймовірність успіху. У грудні 2021 стало зрозуміло, що вони таки обрали той варіант.

Але, в будь-якому випадку, війна почалася у 2014, і варіантів, що її можна уникнути у 2022, не було.