11:45  24 лютого
В Одесі затримали пару, яка погодилася зареєструвати Starlink для росіян
09:55  24 лютого
Масове харчове отруєння у Львові: серед постраждалих – 11 дітей
08:23  24 лютого
Лобове зіткнення на Хмельниччині: двоє загиблих та п'ятеро травмованих
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2026, 11:45

В Одесі затримали пару, яка погодилася зареєструвати Starlink для росіян

24 лютого 2026, 11:45
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

СБУ викрила в Ізмаїлі двох місцевих жителів, які погодилися легалізувати термінали Starlink для російських окупантів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Фігуранти потрапили "у поле зору" рашистів через Телеграм-канали із пошуку "легких заробітків". Російські куратори запропонували зловмисникам по 30 доларів за незаконну реєстрацію кожного терміналу Starlink.

Щоб активувати побільше таких пристроїв, зловмисники намагалися залучити третіх осіб – зокрема, шукали наркозалежних для візитів у ЦНАП.

СБУ затримала спільників до того, як вони встигли реалізувати план. Під час обшуків у них вилучили телефони з інструкціями від росіян та доказами отримання грошей.

Фігурантами виявилися двоє жителів Ізмаїла: 36-річний безробітний чоловік і його 28-річна безробітна співмешканка.

Обом затриманим повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

СБУ попереджає: допомога ворогу з реєстрацією Starlink – це кримінальний злочин. Росіяни часто маскуються під українських військових, які нібито "не можуть активувати власні термінали". Якщо вам надходять подібні пропозиції, повідомляйте на гарячу лінію СБУ: 0 800 501 482 або у чат-бот t.me/spaly_fsb_bot.

Нагадаємо, СБУ та МВС вимагають обмежити роботу Telegram в Україні – через кількість російських терактів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса СБУ затримання окупанти фронт Starlink російські агенти
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
У Херсоні через атаку дрона загинув 62-річний комунальник
24 лютого 2026, 14:11
На Черкащині нічна бійка закінчилася ножовим пораненням
24 лютого 2026, 13:58
Хабарі за "неофіційні" відпустки: командир частини на Київщині відповідатиме у суді
24 лютого 2026, 13:52
Пастка 2022 року: чому повномасштабної війни неможливо було уникнути
24 лютого 2026, 13:41
У Запоріжжі російський агент намагався влаштуватися "на роботу" до оборонного заводу
24 лютого 2026, 13:28
У Харкові горить кафе: понад 50 рятувальників працюють на місці
24 лютого 2026, 13:21
На Тернопільщині працівник мерії "зливав" дані про ТЦК
24 лютого 2026, 13:15
З фронту – поштою: ДБР зірвало доставку сотень боєприпасів до Харкова
24 лютого 2026, 12:57
Масове отруєння у дитячому центрі Львова: кількість госпіталізованих зросла до 21
24 лютого 2026, 12:51
У Києві без тепла залишаються 1126 будинків і 62 школи
24 лютого 2026, 12:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
Віталій Портніков
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »