В Одесі затримали пару, яка погодилася зареєструвати Starlink для росіян
СБУ викрила в Ізмаїлі двох місцевих жителів, які погодилися легалізувати термінали Starlink для російських окупантів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.
Фігуранти потрапили "у поле зору" рашистів через Телеграм-канали із пошуку "легких заробітків". Російські куратори запропонували зловмисникам по 30 доларів за незаконну реєстрацію кожного терміналу Starlink.
Щоб активувати побільше таких пристроїв, зловмисники намагалися залучити третіх осіб – зокрема, шукали наркозалежних для візитів у ЦНАП.
СБУ затримала спільників до того, як вони встигли реалізувати план. Під час обшуків у них вилучили телефони з інструкціями від росіян та доказами отримання грошей.
Фігурантами виявилися двоє жителів Ізмаїла: 36-річний безробітний чоловік і його 28-річна безробітна співмешканка.
Обом затриманим повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.
СБУ попереджає: допомога ворогу з реєстрацією Starlink – це кримінальний злочин. Росіяни часто маскуються під українських військових, які нібито "не можуть активувати власні термінали". Якщо вам надходять подібні пропозиції, повідомляйте на гарячу лінію СБУ: 0 800 501 482 або у чат-бот t.me/spaly_fsb_bot.
Нагадаємо, СБУ та МВС вимагають обмежити роботу Telegram в Україні – через кількість російських терактів.