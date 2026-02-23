21:58  23 лютого
Українців попередили про ожеледицю 24 лютого
20:11  23 лютого
В Одесі люди закидали камінням автомобіль ТЦК
16:19  23 лютого
Туман, відлига та вологість: синоптикиня розповіла про погоду на найближчі дні
23 лютого 2026, 21:35

На Дніпропетровщині чоловік вбив власного батька

23 лютого 2026, 21:35
Фото: Нацполіція
Читайте также
У Дніпропетровській області затримали чоловіка, який вбив власного батька. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Трагедія сталась в одній з квартир Дніпропетровщини 14 лютого. Там посварились 45-річний син та 67-річний батько. Конфлікт переріс у бійку, під час якої син забив батька до смерті.

Чоловіка затримали. Наразі суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вбивство батька йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві чоловік через ревнощі вбив дружину та застрелився після кількох тижнів життя з тілом. На місці події знайшли передсмертну записку. Поліція відкрила кримінальні провадження за статтями про умисне вбивство та самогубство.

