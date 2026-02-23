На Дніпропетровщині чоловік вбив власного батька

Фото: Нацполіція

У Дніпропетровській області затримали чоловіка, який вбив власного батька. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Трагедія сталась в одній з квартир Дніпропетровщини 14 лютого. Там посварились 45-річний син та 67-річний батько. Конфлікт переріс у бійку, під час якої син забив батька до смерті.

Чоловіка затримали. Наразі суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вбивство батька йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

