У Харкові горить кафе: понад 50 рятувальників працюють на місці
У вівторок, 24 лютого, о 10:06 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховій будівлі кафе у Слобідському районі Харкова
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
На момент прибуття рятувальників горіли дерев'яні конструкції даху та перекриття будівлі на площі близько 180 м².
Об 11:20 пожежу вдалося локалізувати, наразі триває її ліквідація.
На місці працюють понад 50 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС.
За попередніми даними, постраждалих немає. Причина займання встановлюється.
Нагадаємо, в Києві внаслідок пожежі в будинку загинули дві людини. Інцидент трапився вранці 21 лютого на вулиці Козацькій. На території приватної садиби спалахнуло полум'я, яке охопило покрівлю одноповерхового будинку.
