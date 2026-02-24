11:45  24 лютого
В Одесі затримали пару, яка погодилася зареєструвати Starlink для росіян
09:55  24 лютого
Масове харчове отруєння у Львові: серед постраждалих – 11 дітей
08:23  24 лютого
Лобове зіткнення на Хмельниччині: двоє загиблих та п'ятеро травмованих
24 лютого 2026, 13:21

У Харкові горить кафе: понад 50 рятувальників працюють на місці

24 лютого 2026, 13:21
Фото: ДСНС Харківщини
У вівторок, 24 лютого, о 10:06 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховій будівлі кафе у Слобідському районі Харкова

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

На момент прибуття рятувальників горіли дерев'яні конструкції даху та перекриття будівлі на площі близько 180 м².

Об 11:20 пожежу вдалося локалізувати, наразі триває її ліквідація.

На місці працюють понад 50 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС.

За попередніми даними, постраждалих немає. Причина займання встановлюється.

Нагадаємо, в Києві внаслідок пожежі в будинку загинули дві людини. Інцидент трапився вранці 21 лютого на вулиці Козацькій. На території приватної садиби спалахнуло полум'я, яке охопило покрівлю одноповерхового будинку.

пожежа Харків рятувальники ДСНС кафе Слобідський район
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
У Херсоні через атаку дрона загинув 62-річний комунальник
24 лютого 2026, 14:11
На Черкащині нічна бійка закінчилася ножовим пораненням
24 лютого 2026, 13:58
Хабарі за "неофіційні" відпустки: командир частини на Київщині відповідатиме у суді
24 лютого 2026, 13:52
Пастка 2022 року: чому повномасштабної війни неможливо було уникнути
24 лютого 2026, 13:41
У Запоріжжі російський агент намагався влаштуватися "на роботу" до оборонного заводу
24 лютого 2026, 13:28
На Тернопільщині працівник мерії "зливав" дані про ТЦК
24 лютого 2026, 13:15
З фронту – поштою: ДБР зірвало доставку сотень боєприпасів до Харкова
24 лютого 2026, 12:57
Масове отруєння у дитячому центрі Львова: кількість госпіталізованих зросла до 21
24 лютого 2026, 12:51
У Києві без тепла залишаються 1126 будинків і 62 школи
24 лютого 2026, 12:36
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
