11:45  24 лютого
В Одесі затримали пару, яка погодилася зареєструвати Starlink для росіян
09:55  24 лютого
Масове харчове отруєння у Львові: серед постраждалих – 11 дітей
08:23  24 лютого
Лобове зіткнення на Хмельниччині: двоє загиблих та п'ятеро травмованих
24 лютого 2026, 13:52

Хабарі за "неофіційні" відпустки: командир частини на Київщині відповідатиме у суді

24 лютого 2026, 13:52
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Слідчі ДБР у взаємодії з СБУ завершили досудове розслідування щодо командира однієї з військових частин на Київщині. Обвинувальний акт уже скеровано до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, офіцер отримував неправомірну вигоду за неофіційні дозволи на тимчасове залишення місця служби.

Упродовж 2023 року військовослужбовці, які хотіли безперешкодно виїжджати за межі Київського гарнізону, перераховували кошти на особисту банківську картку командира.

Правоохоронці задокументували 14 фактів одержання хабарів від 9 підлеглих. Дії командира кваліфіковано за ч. 1 та ч. 3 ст. 368 КК України – прохання та одержання неправомірної вигоди у великому розмірі.

Окремо встановлено відповідальність військовослужбовців, які давали хабарі. Дев'яти особам повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 369 КК України, а їхні справи вже розглядає суд.

Нагадаємо, на Черкащині затримали офіцера за знущання з солдатів. Йому загрожує до 12 років тюрми. Суд відправив чоловіка під варту з можливістю внесення застави. Окремо слідчі перевіряють інформацію про можливу причетність офіцера до побиття ще двох військовослужбовців.

суд ДБР хабар військові Київська область офіцер
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
У Херсоні через атаку дрона загинув 62-річний комунальник
24 лютого 2026, 14:11
На Черкащині нічна бійка закінчилася ножовим пораненням
24 лютого 2026, 13:58
Пастка 2022 року: чому повномасштабної війни неможливо було уникнути
24 лютого 2026, 13:41
У Запоріжжі російський агент намагався влаштуватися "на роботу" до оборонного заводу
24 лютого 2026, 13:28
У Харкові горить кафе: понад 50 рятувальників працюють на місці
24 лютого 2026, 13:21
На Тернопільщині працівник мерії "зливав" дані про ТЦК
24 лютого 2026, 13:15
З фронту – поштою: ДБР зірвало доставку сотень боєприпасів до Харкова
24 лютого 2026, 12:57
Масове отруєння у дитячому центрі Львова: кількість госпіталізованих зросла до 21
24 лютого 2026, 12:51
У Києві без тепла залишаються 1126 будинків і 62 школи
24 лютого 2026, 12:36
