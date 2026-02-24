Хабарі за "неофіційні" відпустки: командир частини на Київщині відповідатиме у суді

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Слідчі ДБР у взаємодії з СБУ завершили досудове розслідування щодо командира однієї з військових частин на Київщині. Обвинувальний акт уже скеровано до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, офіцер отримував неправомірну вигоду за неофіційні дозволи на тимчасове залишення місця служби.

Упродовж 2023 року військовослужбовці, які хотіли безперешкодно виїжджати за межі Київського гарнізону, перераховували кошти на особисту банківську картку командира.

Правоохоронці задокументували 14 фактів одержання хабарів від 9 підлеглих. Дії командира кваліфіковано за ч. 1 та ч. 3 ст. 368 КК України – прохання та одержання неправомірної вигоди у великому розмірі.

Окремо встановлено відповідальність військовослужбовців, які давали хабарі. Дев'яти особам повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 369 КК України, а їхні справи вже розглядає суд.

Нагадаємо, на Черкащині затримали офіцера за знущання з солдатів. Йому загрожує до 12 років тюрми. Суд відправив чоловіка під варту з можливістю внесення застави. Окремо слідчі перевіряють інформацію про можливу причетність офіцера до побиття ще двох військовослужбовців.