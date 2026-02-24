Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Станом на 11:30 24 лютого за меддопомогою звернулась 21 людина, з яких 18 – діти. Стан усіх хворих стабільний, їхньому життю нічого не загрожує.

Попередньо встановлено, що 21 лютого усі постраждалі харчувались в одному з львівських дитячих розважальних центрів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм (ч. 1 ст. 325 КК України). Винуватцям загрожує штраф, обмеження волі або ув’язнення на строк до трьох років.

Слідчі дії тривають, правоохоронці призначили необхідні експертизи для встановлення причин отруєння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 15 госпіталізованих. У всіх постраждалих симптоми гострої кишкової інфекції.