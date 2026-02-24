11:45  24 лютого
В Одесі затримали пару, яка погодилася зареєструвати Starlink для росіян
09:55  24 лютого
Масове харчове отруєння у Львові: серед постраждалих – 11 дітей
08:23  24 лютого
Лобове зіткнення на Хмельниччині: двоє загиблих та п'ятеро травмованих
24 лютого 2026, 12:36

У Києві без тепла залишаються 1126 будинків і 62 школи

24 лютого 2026, 12:36
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У столиці без теплопостачання залишаються 1126 житлових будинків, ще приблизно у 100 будинках зафіксовані локальні аварії на тепломережах

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, передає RegioNews.

За її словами, без повного відновлення тепла щонайменше до кінця опалювального сезону залишаються будинки в Дарницькому та Дніпровському районах. Вони перебувають у зоні обслуговування однієї з теплоелектростанцій, яку наразі неможливо повністю відновити.

Крім того, близько у 100 будинках зафіксовані локальні аварії. Йдеться про пошкодження внутрішньобудинкових мереж, теплових мереж та систем теплозабезпечення, через які тепло не надходить до осель.

Російські обстріли завдали значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі столиці. Зокрема, Дарницька ТЕЦ досі не може відновити виробництво електроенергії, через що у місті зберігається дефіцит електрики.

Для мешканців будинків, які отримували тепло від Дарницької ТЕЦ, запроваджено спеціальний режим електропостачання: світло вимикатимуть лише у пікові години – з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 21:00. Водночас можливі точкові аварії через нестабільність напруги.

Також без опалення залишаються 62 школи. У місті запровадили так звану освітню міграцію – частину класів перевели до інших навчальних закладів із належним температурним режимом. У деяких школах організовано дистанційне навчання.

Нагадаємо, раніше мер української столиці Віталій Кличко заявив, що Київ перебуває на межі катастрофи через удари РФ. Попри складну ситуацію роботи щодо відновлення інфраструктури тривають.

Як відомо, за даними міністра енергетики Дениса Шмигаля, від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 5 796 атак на українську енергетичну інфраструктуру.

23 лютого 2026
