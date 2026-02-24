11:45  24 лютого
В Одесі затримали пару, яка погодилася зареєструвати Starlink для росіян
09:55  24 лютого
Масове харчове отруєння у Львові: серед постраждалих – 11 дітей
08:23  24 лютого
Лобове зіткнення на Хмельниччині: двоє загиблих та п'ятеро травмованих
24 лютого 2026, 10:47

У Львові чоловік втратив ноги в ДТП із трамваєм: вирок водійці

24 лютого 2026, 10:47
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Галицький районний суд Львова виніс вирок водійці трамвая, яка 14 грудня 2024 року на вул. Підвальній у центрі Львова збила чоловіка. Постраждалому довелось ампутувати обидві ноги на рівні нижньої третини обох гомілок

Про це пише ZAHID.NET із посиланням на вирок суду, передає RegioNews.

Зазначається, що потерпілий перебував у нетверезому стані – медики зафіксували 1,27 проміле алкоголю. Чоловік упав під колеса трамвая під час посадки: за його словами, двері зачепили його, і він не встиг зловитися за поручні.

Водійка трамвая пояснила, що розпочала рух лише після того, як переконалась, що пасажири зайшли, а датчик дверей показував, що ніхто не застряг. Вона визнала провину і пообіцяла відшкодовувати шкоду потерпілому.

Суддя врахувала докази, покази свідків та експертні висновки. Один свідок зазначив, що бачив, як двері зачепили руку чоловіка, інший – що він сперся на борт трамвая під час руху.

Відтак львів'янку визнали винною у вчиненні ДТП, призначили 4 роки позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

Нагадаємо, у Києві Голосіївський районний суд виніс вирок 22-річній жінці, засудивши її до 11 років позбавлення волі за смертельну ДТП, унаслідок якої загинули двоє людей. Крім того, її позбавили права керувати транспортними засобами на 10 років.

суд ДТП Львів трамвай вирок чоловік ампутація водій трамвая
