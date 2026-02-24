У Львові чоловік втратив ноги в ДТП із трамваєм: вирок водійці

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Галицький районний суд Львова виніс вирок водійці трамвая, яка 14 грудня 2024 року на вул. Підвальній у центрі Львова збила чоловіка. Постраждалому довелось ампутувати обидві ноги на рівні нижньої третини обох гомілок

Про це пише ZAHID.NET із посиланням на вирок суду, передає RegioNews.

Зазначається, що потерпілий перебував у нетверезому стані – медики зафіксували 1,27 проміле алкоголю. Чоловік упав під колеса трамвая під час посадки: за його словами, двері зачепили його, і він не встиг зловитися за поручні.

Водійка трамвая пояснила, що розпочала рух лише після того, як переконалась, що пасажири зайшли, а датчик дверей показував, що ніхто не застряг. Вона визнала провину і пообіцяла відшкодовувати шкоду потерпілому.

Суддя врахувала докази, покази свідків та експертні висновки. Один свідок зазначив, що бачив, як двері зачепили руку чоловіка, інший – що він сперся на борт трамвая під час руху.

Відтак львів'янку визнали винною у вчиненні ДТП, призначили 4 роки позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

