На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: вісьмох людей госпіталізували
В Одесі цивільні напали на військових ТЦК: застосували сльозогінний газ
На Полтавщині на залізничних коліях знайшли тіло чоловіка
16 лютого 2026, 07:23

На Львівщині батько застрелив двох дітей і вчинив самогубство – поліція

16 лютого 2026, 07:23
Фото: Національна поліція
Правоохоронці Львівщини встановлюють обставини подвійного вбивства та самогубства у Золочівському районі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 15 лютого, близько 21:25 до правоохоронців надійшло повідомлення про постріли, які пролунали в одному з житлових будинків у селі Станіславчик Золочівський район.

На місці події поліція виявила тіла трьох осіб – 42-річного місцевого жителя та його двох дітей віком 13 і 15 років – без ознак життя.

За попередніми даними, чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей, після чого покінчив із життям.

Як уточнив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, у місцевій Службі у справах дітей, родину характеризують як благополучну. На обліку в соціальних службах вона не перебувала.

За фактом події розпочато кримінальні провадження за п.1, п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, на Львівщині 2-річний хлопчик помер через переохолодження. З'ясувалось, що він виховувався у багатодітній родині, яка була на обліку в службі зайнятості. В родині було четверо дітей віком від 4 до 10 років. Батьки не працювали, належних умов для проживання та виховування дітям не забезпечували.

