16 лютого 2026, 08:04

Українська делегація вирушила до Женеви на переговори із США та РФ – Буданов

16 лютого 2026, 08:04
Фото: Telegram/Кирило Буданов
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив, що українська делегація вирушила на переговори у Женеву

Про це йдеться у його дописі в соцмережах, передає RegioNews.

"На шляху до Женеви. Попереду – наступний раунд перемовин. Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені", – написав Буданов.

Також Буданов опублікував фото біля потяга з колегами, з якими прямує на наступний раунд переговорів з представниками США та Росії.

Як відомо, наступний раунд тристоронніх переговорів щодо закінчення війни в Україні відбудеться в Швейцарії 17-18 лютого.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав найбільший компроміс, на який Україна вже пішла в переговорах із РФ.

Раніше Трамп закликав Зеленського до дій у мирному процесі між Україною та РФ. Також президент США заявив, що українська сторона гальмує мирний процес.

Мирні переговори в Абу-Дабі

У період 4-5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися переговори за участі представників України, США та Росії. Загальна тривалість обговорень становила близько п'яти годин.

Українську команду в Абу-Дабі представляли: секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, радник ОП Олександр Бевз.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

Україна РФ США війна Швейцарія перемовини Женева Буданов Кирило Олексійович переговори про мир
