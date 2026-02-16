Українська делегація вирушила до Женеви на переговори із США та РФ – Буданов

Фото: Telegram/Кирило Буданов

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив, що українська делегація вирушила на переговори у Женеву

Про це йдеться у його дописі в соцмережах, передає RegioNews.

"На шляху до Женеви. Попереду – наступний раунд перемовин. Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені", – написав Буданов.

Також Буданов опублікував фото біля потяга з колегами, з якими прямує на наступний раунд переговорів з представниками США та Росії.

Як відомо, наступний раунд тристоронніх переговорів щодо закінчення війни в Україні відбудеться в Швейцарії 17-18 лютого.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав найбільший компроміс, на який Україна вже пішла в переговорах із РФ.

Раніше Трамп закликав Зеленського до дій у мирному процесі між Україною та РФ. Також президент США заявив, що українська сторона гальмує мирний процес.

Мирні переговори в Абу-Дабі

У період 4-5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися переговори за участі представників України, США та Росії. Загальна тривалість обговорень становила близько п'яти годин.

Українську команду в Абу-Дабі представляли: секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, радник ОП Олександр Бевз.

