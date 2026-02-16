Ворожі дрони та артилерія атакували Дніпропетровщину: наслідки
Вночі 16 лютого російські військові майже 10 разів атакували Нікопольський район артилерією та FPV-дронами
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Загарбники били по Нікополю і Покровській громаді. Внаслідок ворожих ударів пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа.
На щастя, постраждалих немає.
Нагадаємо, 15 лютого на Сумщині російський БпЛА влучив у житловий будинок. Дрон спричинив часткове руйнування та пожежу.
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
На Харківщині під час обстрілів постраждала дитина та четверо дорослих
16 лютого 2026, 09:09В Одесі вибухнув автомобіль: його відкинуло на іншу машину
16 лютого 2026, 08:56Колишньому міністру енергетики Галущенку вручили підозру у справі "Мідас"
16 лютого 2026, 08:37На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: вісьмох людей госпіталізували
16 лютого 2026, 08:27В Одесі цивільні напали на військових ТЦК: застосували сльозогінний газ
16 лютого 2026, 08:21Українська делегація вирушила до Женеви на переговори із США та РФ – Буданов
16 лютого 2026, 08:04Українські військові за добу ліквідували майже 1200 росіян
16 лютого 2026, 07:55На Запоріжжі внаслідок російських атак поранені шестеро людей
16 лютого 2026, 07:43Сильний снігопад на Київщині: в’їзд вантажівок у Київ тимчасово обмежили
16 лютого 2026, 07:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі блоги »