На Запоріжжі внаслідок російських атак поранені шестеро людей
Впродовж 15 лютого окупанти завдали 668 ударів по 32 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
- Війська РФ здійснили 13 авіаційних ударів по Юльївці, Григорівці, Зарічному, Залізничному, Гуляйпільському, Долинці, Верхній Терсі, Гіркому та Блакитному.
- 359 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Михайло-Лукашеве, Підгірне, Любимівку, Петропавлівку, Степногірськ, Павлівку, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Зелене, Рибне, Добропілля та Прилуки.
- 6 обстрілів із РСЗВ завдано по території Степногірська, Павлівки, Гуляйполя, Залізничного та Прилук.
- 290 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Дорожнянки, Зеленого, Рибного, Добропілля та Прилук.
До поліції надійшли 74 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.
Внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району дістали поранення шестеро людей.
Нагадаємо, 15 лютого на Сумщині російський БпЛА влучив у житловий будинок. Дрон спричинив часткове руйнування та пожежу.
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
На Харківщині під час обстрілів постраждала дитина та четверо дорослих
16 лютого 2026, 09:09В Одесі вибухнув автомобіль: його відкинуло на іншу машину
16 лютого 2026, 08:56Колишньому міністру енергетики Галущенку вручили підозру у справі "Мідас"
16 лютого 2026, 08:37На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: вісьмох людей госпіталізували
16 лютого 2026, 08:27В Одесі цивільні напали на військових ТЦК: застосували сльозогінний газ
16 лютого 2026, 08:21Ворожі дрони та артилерія атакували Дніпропетровщину: наслідки
16 лютого 2026, 08:14Українська делегація вирушила до Женеви на переговори із США та РФ – Буданов
16 лютого 2026, 08:04Українські військові за добу ліквідували майже 1200 росіян
16 лютого 2026, 07:55Сильний снігопад на Київщині: в’їзд вантажівок у Київ тимчасово обмежили
16 лютого 2026, 07:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі блоги »