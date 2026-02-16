На Львовщине отец застрелил двоих детей и совершил самоубийство – полиция

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 15 февраля, около 21:25, в милицию поступило сообщение о выстрелах, которые прозвучали в одном из жилых домов в селе Станиславчик Золочевский район.

На месте происшествия полиция обнаружила тела трех человек – 42-летнего местного жителя и его двоих детей 13 и 15 лет – без признаков жизни.

По предварительным данным, мужчина произвел выстрелы из охотничьего ружья в своих детей, после чего покончил с жизнью.

Как уточнил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, в местной Службе по делам детей семью характеризуют как благополучную. На учете в социальных службах она не состояла.

По факту происшествия начаты уголовные производства по п.1, п.2 ч.2 ст.115 (преднамеренное убийство) и ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство".

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, во Львовской области 2-летний мальчик умер из-за переохлаждения. Выяснилось, что он воспитывался в многодетной семье, состоявшей на учете в службе занятости. У семье было четверо детей в возрасте от 4 до 10 лет. Родители не работали, надлежащие условия для проживания и воспитания детям не обеспечивали.