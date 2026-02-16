11:20  16 февраля
В Киеве ссора братьев-близнецов завершилась резней: один из них – в больнице
На Черниговщине столкнулись микроавтобус и легковушка: восьмерых госпитализировали
В Одессе гражданские напали на военных ТЦК: применили слезоточивый газ
16 февраля 2026, 07:23

На Львовщине отец застрелил двоих детей и совершил самоубийство – полиция

16 февраля 2026, 07:23
Фото: Национальная полиция
Правоохранители Львовской области устанавливают обстоятельства двойного убийства и самоубийства в Золочевском районе

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 15 февраля, около 21:25, в милицию поступило сообщение о выстрелах, которые прозвучали в одном из жилых домов в селе Станиславчик Золочевский район.

На месте происшествия полиция обнаружила тела трех человек – 42-летнего местного жителя и его двоих детей 13 и 15 лет – без признаков жизни.

По предварительным данным, мужчина произвел выстрелы из охотничьего ружья в своих детей, после чего покончил с жизнью.

Как уточнил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, в местной Службе по делам детей семью характеризуют как благополучную. На учете в социальных службах она не состояла.

По факту происшествия начаты уголовные производства по п.1, п.2 ч.2 ст.115 (преднамеренное убийство) и ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство".

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, во Львовской области 2-летний мальчик умер из-за переохлаждения. Выяснилось, что он воспитывался в многодетной семье, состоявшей на учете в службе занятости. У семье было четверо детей в возрасте от 4 до 10 лет. Родители не работали, надлежащие условия для проживания и воспитания детям не обеспечивали.

13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
