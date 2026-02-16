Українські військові за добу ліквідували майже 1200 росіян
За минулу добу Сили оборони знищили 1180 окупантів, чотири танки, пʼять бронемашин, 26 артилерійських систем, а також 169 одиниць автомобільної техніки ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 16.02.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, ЗСУ уразили у тимчасово окупованому Криму транспортно-десантний катер БК-16 та радіолокаційну станцію РСП-10 ворога.
