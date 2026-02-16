08:27  16 лютого
На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: вісьмох людей госпіталізували
08:21  16 лютого
В Одесі цивільні напали на військових ТЦК: застосували сльозогінний газ
07:32  16 лютого
На Полтавщині на залізничних коліях знайшли тіло чоловіка
UA | RU
UA | RU
16 лютого 2026, 07:55

Українські військові за добу ліквідували майже 1200 росіян

16 лютого 2026, 07:55
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

За минулу добу Сили оборони знищили 1180 окупантів, чотири танки, пʼять бронемашин, 26 артилерійських систем, а також 169 одиниць автомобільної техніки ворога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 16.02.26 орієнтовно склали:

Втрати росіян 16 лютого 2026 року

Нагадаємо, ЗСУ уразили у тимчасово окупованому Криму транспортно-десантний катер БК-16 та радіолокаційну станцію РСП-10 ворога.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна фронт ЗСУ окупанти втрати росіян російська армія
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
На Харківщині під час обстрілів постраждала дитина та четверо дорослих
16 лютого 2026, 09:09
В Одесі вибухнув автомобіль: його відкинуло на іншу машину
16 лютого 2026, 08:56
Колишньому міністру енергетики Галущенку вручили підозру у справі "Мідас"
16 лютого 2026, 08:37
На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: вісьмох людей госпіталізували
16 лютого 2026, 08:27
В Одесі цивільні напали на військових ТЦК: застосували сльозогінний газ
16 лютого 2026, 08:21
Ворожі дрони та артилерія атакували Дніпропетровщину: наслідки
16 лютого 2026, 08:14
Українська делегація вирушила до Женеви на переговори із США та РФ – Буданов
16 лютого 2026, 08:04
На Запоріжжі внаслідок російських атак поранені шестеро людей
16 лютого 2026, 07:43
Сильний снігопад на Київщині: в’їзд вантажівок у Київ тимчасово обмежили
16 лютого 2026, 07:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »