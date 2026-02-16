У Житомирі рятувальники дістали тіло чоловіка з річки

Фото: ДСНС

Вдень 15 лютого у Житомирі рятувальники отримали повідомлення про те, що необхідно дістати тіло людини з річки Тетерів

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

На місці фахівці ДСНС за допомогою гумового човна дісталися до потопельника, який був на відстані близько 15 метрів, дістали його з води, доставили до берега і передали поліцейським.

Усі обставини загибелі 55-річного чоловіка встановлюють правоохоронці.

