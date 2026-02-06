16:59  07 лютого
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
14:05  07 лютого
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
13:06  07 лютого
Українські прикордонники знищили 2 ворожі танки на Донеччині
06 лютого 2026, 07:51

Конфлікт у під'їзді: пенсіонерка в Харкові завдала сусідці вісім ударів молотком

06 лютого 2026, 07:51
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Індустріальний районний суд Харкова визнав пенсіонерку винною за напад на сусідку та оштрафував її

Про це пише видання "Думка" із посиланням на вирок суду, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 6 грудня 2025 року.

За даними слідства, між жінками, які тривалий час ворогували через побутові питання, спалахнула сварка.

Обвинувачена заздалегідь взяла молоток і завдала постраждалій вісім ударів по голові та обличчю, через що та отримала закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, перелом носа та численні забої.

Попри серйозні травми, ушкодження були класифіковані як легкі тілесні.

Пенсіонерка повністю визнала провину та погодилася на розгляд справи без присутності.

Суд врахував вік, стан здоров'я та інвалідність нападниці, призначивши покарання у вигляді штрафу 17 000 гривень.

Нагадаємо, у Києві в Дніпровському районі правоохоронці затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння напав на літню консьєржку. Дебошира затримали. Йому оголошено підозру за ч. 1 ст. 296 ККУ – хуліганство. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі.

