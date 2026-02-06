Конфлікт у під'їзді: пенсіонерка в Харкові завдала сусідці вісім ударів молотком

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Індустріальний районний суд Харкова визнав пенсіонерку винною за напад на сусідку та оштрафував її

Про це пише видання "Думка" із посиланням на вирок суду, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 6 грудня 2025 року.

За даними слідства, між жінками, які тривалий час ворогували через побутові питання, спалахнула сварка.

Обвинувачена заздалегідь взяла молоток і завдала постраждалій вісім ударів по голові та обличчю, через що та отримала закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, перелом носа та численні забої.

Попри серйозні травми, ушкодження були класифіковані як легкі тілесні.

Пенсіонерка повністю визнала провину та погодилася на розгляд справи без присутності.

Суд врахував вік, стан здоров'я та інвалідність нападниці, призначивши покарання у вигляді штрафу 17 000 гривень.

