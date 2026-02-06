Фото: поліція

Подія сталася вранці 6 лютого в Київському районі Одеси. На вулиці Академіка Корольова вибухнув автомобіль Toyota

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок вибуху загинув 21-річний власник авто.

На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти з криміналістичною лабораторією, вибухотехніки та кінологи.

Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агентів РФ, які готували дрони-бомбери для атак по Одесі зсередини. За завданням ворога фігуранти готували атаки на місцевих військових за допомогою так званих "скидів" із цивільного квадрокоптера.