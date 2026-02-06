На Буковині іномарка збила жінку на пішохідному переході

Фото: Нацполіція

Аварія сталась на вулиці Кафедральній в обласному центрі. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Попередньо, 31-річний водій Toyota Prius збив 40-річну жінку, коли вона переходила дорогу в межах регульованого пішохідного переходу. Внаслідок ДТП потерпілу госпіталізували.

"Слідчі Чернівецького РУП внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - повідомляє поліція.

