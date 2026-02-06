Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У пʼятницю, 6 лютого, російські військові продовжують атаки безпілотниками на обласний центр

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок однієї з атак пошкоджені будівлі гаражного кооперативу одного з районів міста.

Попередньо відомо про одну постраждалу людину.

На місце направлені екстрені служби.

Нагадаємо, у Запоріжжі з початку року понад 300 будинків зазнали пошкоджень через обстріли, серед них – 97 багатоповерхівок.