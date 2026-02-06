Фото: Регіна Харченко

Лише за січень у Запоріжжі через російські обстріли пошкоджені 223 житлових будинки

Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради та виконуюча обовʼязки міського голови Регіна Харченко, передає RegioNews.

"Лише за січень 2026 року росіяни пошкодили 233 будівлі. Серед них – 71 багатоповерхівка та 152 приватні оселі. За тиждень ворог атакує десятки обʼєктів: за перший тиждень того самого січня було пошкоджено 19 багатоповерхівок; за перший тиждень лютого це 83 будинки: 26 багатоповерхівок і 57 приватних домоволодінь", – написала вона.

Зазначається, що всього від початку повномасштабного вторгнення росіяни завдали пошкоджень 1291 багатоповерхівці та 2674 будинкам приватного сектору. 38 багатоповерхівок і 54 приватні оселі були або зруйновані, або дуже сильно пошкоджені.

Нагадаємо, зранку 6 лютого внаслідок ворожої атаки на Запорізький район загинули двоє людей. Росіяни вдарили безпілотником по Вільнянську.