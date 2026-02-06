На Волині судили чоловіка, який ґвалтував 11-річну доньку

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Слідство довело, що в 2024 році чоловік залякував та погрожував дитині, а згодом зґвалтував її та неодноразово чинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру. Внаслідок цього у дівчинки стався тривалий розлад здоров'я у вигляді тривожно-депресивної реакції на стрес.

Суд першої інстанції призначив обвинуваченому, який перебуває під вартою, покарання у виді 15 років позбавлення волі, проте він оскаржив це рішення в апеляційному порядку.

"Прокуратура не могла допустити, щоб покарання ґвалтівнику дитини пом'якшили, бо його дії – це злочин проти дитинства й майбутнього. Усі, хто чинить чи думає чинити щось подібне, мають усвідомити - покарання за такі дії буде максимально суворим", - зазначив прокурор Волинської області.

Апеляційний суд погодився з прокуратурою. В результаті чоловік отримав покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.