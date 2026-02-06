За січень в Україні розмінували понад 1 180 гектарів звільнених від окупантів територій

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає RegioNews.

Зокрема відновили безпеку:

Упродовж місяця фахівці з розмінування виявили та знищили 504 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з початку повномасштабної війни фахівці розмінували понад 220 тисяч гектарів земель, зокрема сільськогосподарських угідь, прифронтових зон та місцевостей, де тривали активні бойові дії. Роботи виконують щоденно, адже мінна небезпека залишається однією з головних перешкод для повернення людей до звичного життя у звільнених районах.