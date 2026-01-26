20:27  26 січня
26 січня 2026, 19:58

М'ясо на мільйон: на Львівщині, на кордоні з Польщею, викрили дорогий вантаж

26 січня 2026, 19:58
Фото: Львівська митниця
На Львівщині, у пункті пропуску "Шегині-Медика" на кордоні з Польщею, митники під час огляду мікроавтобуса виявили близько 159 кг м'яса на суму понад 1 млн грн, яке незаконно намагався ввезти в Україну мешканець Хмельниччини

Про це повідомила пресслужба Львівської митниці, передає RegioNews.

Для проходження митного контролю водій обрав смугу спрощеного контролю "зелений коридор", однак під час поглибленого огляду транспортного засобу працівники митниці виявили велику партію охолодженої яловичини, зокрема виробництва Японії.

У коментарі ZAXID.NET речниця Львівської митниці Тетяна Самотий уточнила, що водій намагався провезти близько 46 кг яловичиного мармурованого м’яса та понад 110 кг охолодженного м’яса у вакуумному пакуванні без маркування.

Зазначений товар належить до категорії обмежених до переміщення через митний кордон України.

Орієнтовна вартість виявленої м’ясної продукції становить понад 1 мільйон гривень.

За фактом порушення митних правил складено протокол відповідно до ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає штраф в розмірі 300 неоподаткованих мінімумів доходів із конфіскацією товарів.

Нагадаємо, нещодавно у пункті пропуску "Порубне – Сірет" чернівецькі митники вилучили у двох громадянок України дорогоцінні метали під час спроби виїзду до Румунії. Одна жінка приховала у шкарпетках чотири золоті зливки вагою 400 грамів вартістю близько 2,6 млн грн, інша – заховала 10 золотих ланцюжків у молитовнику.

