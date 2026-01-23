07:36  23 січня
23 січня 2026, 08:30

На Буковині митники вилучили гаджети Apple на пів мільйона гривень

23 січня 2026, 08:30
Чернівецькі митники завадили незаконному ввезенню партії техніки через пункт пропуску "Порубне – Сірет"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.

Громадянин Румунії намагався заїхати в Україну через "зелений коридор", запевняючи, що не везе товарів для декларування. Однак під час перевірки в його багажі знайшли техніку бренду Apple: смартфони iPhone (моделі 17 Pro та 17 Pro Max), планшети iPad, навушники AirPods, годинники Apple Watch, системний блок Mac mini, клавіатури Apple та Dexnor, а також зарядні пристрої Apple.

Орієнтовна вартість виявленої техніки становить близько 500 тисяч гривень.

На іноземця склали протокол за порушення митних правил (ч. 2 ст. 471 МКУ). Усю незадекларовану техніку вилучили.

На Буковині митники вилучили гаджети Apple на пів мільйона гривень

Нагадаємо, раніше на Буковині викрили митника, який допомагав підприємцям контрабандно ввозити в Україну топові моделі мобільних телефонів марки Apple. Фігурант брав по 100 доларів за кожен незаконно ввезений iPhone.

23 січня 2026
