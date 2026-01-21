20:57  20 січня
21 січня 2026, 07:24

Золоті зливки у шкарпетках та ланцюжки у молитовнику: буковинські митники затримали двох жінок

21 січня 2026, 07:24
Фото: Чернівецька митниця
У пункті пропуску "Порубне – Сірет" Чернівецькі митники вилучили у двох громадянок України дорогоцінні метали під час спроби перетину кордону до Румунії

Про це повідомляє Чернівецька митниця, передає RegioNews.

Перша жінка намагалася вивезти чотири золоті зливки вагою 400 грамів на суму близько 2,6 млн гривень, які сховала у шкарпетках.

Зливки мали заводське маркування "Valcambi Suisse", пробу 999,9 та штамп пробірника "ESSAYEUR FONDEUR".

Друга громадянка мала при собі 10 золотих ланцюжків загальною вагою 36 грамів, які вона приховала у молитовнику.

За обома фактами митники склали протоколи про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України, а виявлені предмети вилучено.

Нагадаємо, раніше прикордонники у пункті пропуску на Львівщині виявили в жительки Донеччини золоті злитки на 6 мільйонів гривень. 37-річна водійка та її 67-річний пасажир не змогли пояснити походження дорогоцінного металу та надати підтверджуючих документів на золоті злитки.

