Мясо на миллион: во Львовской области, на границе с Польшей, разоблачили дорогой груз

Фото: Львовская таможня

Во Львовской области, в пункте пропуска "Шегини-Медика" на границе с Польшей, таможенники во время осмотра микроавтобуса обнаружили около 159 кг мяса на сумму более 1 млн грн, которое незаконно пытался ввезти в Украину житель Хмельницкой области

Об этом сообщила пресс-служба Львовской таможни, передает RegioNews.

Для прохождения таможенного контроля водитель выбрал полосу упрощенного контроля "зеленый коридор", однако во время углубленного досмотра транспортного средства работники таможни обнаружили крупную партию охлажденной говядины, в частности производства Японии.

В комментарии ZAXID.NET пресс-секретарь Львовской таможни Татьяна Самотый уточнила, что водитель пытался провезти около 46 кг говядиного мраморного мяса и более 110 кг охлажденного мяса в вакуумной упаковке без маркировки.

Указанный товар относится к категории ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

Примерная стоимость выявленной мясной продукции составляет более 1 миллиона гривен.

По факту нарушения таможенных правил составлен протокол в соответствии с ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 300 необлагаемых налогом минимумов доходов с конфискацией товаров.

Напомним, недавно в пункте пропуска "Порубное – Сирет" черновицкие таможенники изъяли у двух гражданок Украины драгоценные металлы при попытке выезда в Румынию. Одна женщина скрыла в носках четыре золотых слитка весом 400 грамм стоимостью около 2,6 млн грн, другая – спрятала 10 золотых цепочек в молитвеннике.