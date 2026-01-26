20:27  26 января
ГСЧС предупреждает: гололед в 15 областях и 3 уровень лавин в Карпатах
20:25  26 января
В сети показали, как выглядит прифронтовая Константиновка Донецкой области
19:33  26 января
Почти сутки без света: в Черниговской области действуют жесткие графики отключений
UA | RU
UA | RU
26 января 2026, 19:58

Мясо на миллион: во Львовской области, на границе с Польшей, разоблачили дорогой груз

26 января 2026, 19:58
Читайте також українською мовою
Фото: Львовская таможня
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области, в пункте пропуска "Шегини-Медика" на границе с Польшей, таможенники во время осмотра микроавтобуса обнаружили около 159 кг мяса на сумму более 1 млн грн, которое незаконно пытался ввезти в Украину житель Хмельницкой области

Об этом сообщила пресс-служба Львовской таможни, передает RegioNews.

Для прохождения таможенного контроля водитель выбрал полосу упрощенного контроля "зеленый коридор", однако во время углубленного досмотра транспортного средства работники таможни обнаружили крупную партию охлажденной говядины, в частности производства Японии.

В комментарии ZAXID.NET пресс-секретарь Львовской таможни Татьяна Самотый уточнила, что водитель пытался провезти около 46 кг говядиного мраморного мяса и более 110 кг охлажденного мяса в вакуумной упаковке без маркировки.

Указанный товар относится к категории ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

Примерная стоимость выявленной мясной продукции составляет более 1 миллиона гривен.

По факту нарушения таможенных правил составлен протокол в соответствии с ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 300 необлагаемых налогом минимумов доходов с конфискацией товаров.

Напомним, недавно в пункте пропуска "Порубное – Сирет" черновицкие таможенники изъяли у двух гражданок Украины драгоценные металлы при попытке выезда в Румынию. Одна женщина скрыла в носках четыре золотых слитка весом 400 грамм стоимостью около 2,6 млн грн, другая – спрятала 10 золотых цепочек в молитвеннике.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область граница мясо микроавтобус штраф таможенники таможня
Сбой в польских пунктах пропуска на границе с Украиной: что известно
26 января 2026, 10:45
На Буковине таможенники изъяли гаджеты Apple на полмиллиона гривен
23 января 2026, 08:30
НАБУ провело обыски на таможне "Луцк": изъяли более $850 тысяч
22 января 2026, 18:08
Все новости »
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Военное положение и мобилизацию в Украине снова продолжили
26 января 2026, 21:52
Украинские пограничники продолжают отбивать вражеские штурмы на севере Харьковщины
26 января 2026, 21:32
В ближайшее время украинские учителя начнут получать повышенную зарплату
26 января 2026, 21:03
Кривой Рог под атакой дронов: поврежден многоэтажный дом, известно о пожаре
26 января 2026, 20:34
ГСЧС предупреждает: гололед в 15 областях и 3 уровень лавин в Карпатах
26 января 2026, 20:27
В сети показали, как выглядит прифронтовая Константиновка Донецкой области
26 января 2026, 20:25
Приревновал женщину и убил "соперника": задержали мужчину, который убил человека на Житомирщине и скрывался несколько лет
26 января 2026, 20:25
Энергетики рассказали, как будут выключать свет 27 января
26 января 2026, 19:57
Блэкаут в Харькове: ракеты и дроны оставили тысячи людей без света
26 января 2026, 19:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Тарас Загородний
Виталий Портников
Андркй Герус
Все блоги »