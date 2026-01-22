19:13  22 січня
22 січня 2026, 18:25

У Павлограді чоловік завдав численних ударів 45-річному знайомому через ревнощі

22 січня 2026, 18:25
Фото: ілюстративне
Під час конфлікту між знайомими чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Павлограді поліція повідомила про підозру чоловіку у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень. Постраждалим став 45-річний місцевий житель, який отримав численні травми та був госпіталізований.

Підозрюваного взяли під варту, розслідування триває

Інцидент стався 20 січня близько 13:00. До підозрюваного прийшов знайомий, і під час спільного розпивання алкоголю між чоловіками виник конфлікт. Причиною сварки стали ревнощі до співмешканки господаря оселі. В ході конфлікту зловмисник завдав потерпілому численних ударів руками та ногами.

Поліцейські затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Павлоградського районного відділу поліції повідомили чоловіку про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, що передбачає умисне тяжке тілесне ушкодження.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває, а правоохоронці продовжують перевірку всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, в Полтаві чоловік з чотирма судимостями під час п'яного скандалу з колишньою дружиною та тещею викрутив запал із бойової гранати Ф-1, кинув корпус на підлогу кухні та вигукнув: "До ранку ви всі злетите у повітря".

22 січня 2026
