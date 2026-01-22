Фото: ілюстративне

Під час конфлікту між знайомими чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Павлограді поліція повідомила про підозру чоловіку у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень. Постраждалим став 45-річний місцевий житель, який отримав численні травми та був госпіталізований.

Підозрюваного взяли під варту, розслідування триває

Інцидент стався 20 січня близько 13:00. До підозрюваного прийшов знайомий, і під час спільного розпивання алкоголю між чоловіками виник конфлікт. Причиною сварки стали ревнощі до співмешканки господаря оселі. В ході конфлікту зловмисник завдав потерпілому численних ударів руками та ногами.

Поліцейські затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Павлоградського районного відділу поліції повідомили чоловіку про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, що передбачає умисне тяжке тілесне ушкодження.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває, а правоохоронці продовжують перевірку всіх обставин інциденту.

