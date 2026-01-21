18:24  21 січня
Жителі Хмельницького вийшли на мітинг проти несправедливих графіків відключень електроенергії
Трагічно загинув ексглава Укренерго
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
Вистрелив у голову та втік: на Київщині на чоловіка напали, коли він йшов додому

Фото: Нацполіція
Інцидент стався у Фастівському районі. Тепер стрілку загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Інцидент трапився у селі Новосілки. Там 36-річний чоловік повертався додому після прогулянки з собакою, коли прямо під під'їздом на нього напав незнайомець, здійснив два постріли та втік. Потерпілого госпіталізували з пораненням голови.

На місці правоохоронці знайшли гільзи та кулю від вогнепальної зброї, які направлені для проведення відповідної експертизи. Вдалось затримати зловмисника. Ним виявився 39-річний уродженець Донеччини.

Зараз зловмиснику повідомили про підозру та помістили його до ізолятора. Йому може загрожувати ув'язнення до 15 років.

Нагадаємо, на Рівненщині затримали зловмисника, який погрожував гранатою своїй родині. Чоловік відмовлявся віддати вибухонебезпечний предмет, тому правоохоронці застосували сльозогінний газ. Вибухотехніки вилучили гранату (навчально-тренувальна), тротилову шашку "Т-200", артилерійський порох та запалювальну трубку.

