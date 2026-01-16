13:07  16 січня
16 січня 2026, 12:25

Заробляли мільйони щомісяця: в столиці викрили масштабні нарколабораторії

16 січня 2026, 12:25
Фото: Нацполіція
У Києві будуть судити вісьмох учасників угруповання, які організували мережі нарколабораторій. Їм загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Діяльність зловмисників викрили влітку 2025 року. Відомо, що щомісяця вони виготовляли до 25 кг амфетаміну та ЛСД. Збували "товар" гуртовими партіями роздрібним дилерам, а також з рук у руки та шляхом закладок. На цьому заробляли близько 2,5 мільйона гривень на місяць. Тепер їм загрожує до 12 років ув'язнення.

"Розгалужену мережу нарколабораторій організували двоє киян 43-х та 64-х років. Потужності трьох нарколабораторій дозволяли ділкам отримувати близько 25 кг наркотиків кожного місяця, вартість яких на тіньовому ринку може сягати 2,5 млн грн", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали 55-річну місцеву жительку, яка використовувала таксистів як "кур'єрів наркотиків". Жінці загрожує до 12 років ув'язнення.

