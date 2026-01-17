14:38  17 січня
Росіяни запустили по Харкову 7 балістичних ракет
10:55  17 січня
На Київщині понад 50 тисяч будинків залишилися без світла через атаку росіян
09:22  17 січня
Росіяни вночі знову атакували Одещину: пошкоджено енергооб'єкт
UA | RU
UA | RU
17 січня 2026, 14:59

На Львівщині прикордонники виявили у мікроавтобусі понад 1000 пачок сигарет

17 січня 2026, 14:59
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

На виїзді з України прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону у взаємодії з оперативниками загону та працівниками митниці викрили спробу незаконного переміщення цигарок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правопорушення виявили під час огляду мікроавтобуса Ford, яким керував 33-річний житель Львівської області. З метою приховування товару, в транспортному засобі було сконструйовано подвійний дах, у якому й розмістили цигарки.

У транспортному засобі було виявлено 1038 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Для вилучення незаконного вантажу прикордонникам довелося частково демонтувати елементи даху автомобіля, що свідчить про заздалегідь продуманий характер правопорушення.

Орієнтовна вартість контрабанди становить понад 200 тисяч гривень.

Як повідомлялось, на Львівщині митники вилучили незадекларовані антидепресанти та препарати для схуднення на 850 тис. грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область ДПСУ сигарети контрабанда відео
Знущався з тварин: на Львівщині чоловік силоміць заливав собакам алкоголь та знімав це на відео
16 січня 2026, 08:13
Під Львовом обстріляли автомобіль ТЦК
14 січня 2026, 13:59
У Львові поліцейські побили жінку, яка прибирала сніг
13 січня 2026, 21:22
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за грати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Росіяни запустили по Харкову 7 балістичних ракет
17 січня 2026, 14:38
Делегація України прибула до США для чергового раунду переговорів
17 січня 2026, 13:30
Переговорний процес з Путіним – дорога до масштабізації конфлікту і продовження війни
17 січня 2026, 13:18
У Рівному жінка пошкодила портрети загиблих військових, бо вони "дратували" її та нагадували про війну
17 січня 2026, 12:53
В Україні вагони потягів замітає снігом
17 січня 2026, 12:32
Вранці армія РФ атакувала Запоріжжя
17 січня 2026, 11:35
На Київщині понад 50 тисяч будинків залишилися без світла через атаку росіян
17 січня 2026, 10:55
Росіяни вночі знову атакували Одещину: пошкоджено енергооб'єкт
17 січня 2026, 09:22
Генштаб назвав втрати РФ станом на 17 січня
17 січня 2026, 08:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за грати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »