На Львівщині прикордонники виявили у мікроавтобусі понад 1000 пачок сигарет

На виїзді з України прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону у взаємодії з оперативниками загону та працівниками митниці викрили спробу незаконного переміщення цигарок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правопорушення виявили під час огляду мікроавтобуса Ford, яким керував 33-річний житель Львівської області. З метою приховування товару, в транспортному засобі було сконструйовано подвійний дах, у якому й розмістили цигарки.

У транспортному засобі було виявлено 1038 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Для вилучення незаконного вантажу прикордонникам довелося частково демонтувати елементи даху автомобіля, що свідчить про заздалегідь продуманий характер правопорушення.

Орієнтовна вартість контрабанди становить понад 200 тисяч гривень.

