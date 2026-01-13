На Буковині посадовець митного поста брав по 100 доларів за кожен незаконно ввезений iPhone

11:55  13 січня
У Дніпрі чоловік взяв у заручники власну матір та погрожував підірвати боєприпас
09:18  13 січня
Напад із ножем у столичній школі: підлітку повідомили про підозру
08:13  13 січня
На понад добу зачинила чотирьох дітей у квартирі: у Тернополі розшукують матір
13 січня 2026, 14:39

На Буковині митник брав по 100 доларів за кожен незаконно ввезений iPhone

13 січня 2026, 14:39
Фото: ДБР
Правоохоронці затримали на систематичних хабарях заступника начальника одного з митних постів Чернівецької митниці. Посадовець допомагав підприємцям контрабандно ввозити в Україну топові моделі мобільних телефонів марки Apple

Про це інформує RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

За допомогу у приховувані від митного контролю те несплати обов’язкових платежів митник брав 100 доларів за кожен телефон. У "пакет послуг" входили поради щодо способів приховування техніки під час перетину кордону, а також забезпечення безперешкодного проїзду через митний пост.

Слідчі встановили, що лише від одного підприємця за перевезення однієї партії ґаджетів він отримав 10 тисяч 400 доларів.

Посадовця затримали під час одержання частини хабаря від комерсанта.

Перші кошти фігурант просив надіслати поштою у вигляді посилки. Після останнього переміщення техніки він наказав передати 4,2 тисячі доларів своїй дружині. Під час слідчих дій жінка намагалася приховати гроші та викинула їх у втулці від туалетного паперу за вікно.

Правоохоронці також провели обшуки за місцем проживання фігуранта та на митниці. Під час обшуків вилучили майже пів мільйона гривень у різній іноземній валюті, картки іноземних банків та мобільні телефони.

Митнику оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Фігуранту загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. Його взяли під варту з альтернативною внесення застави.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших посадовців митниці, які можуть бути причетними до схеми.

Нагадаємо, у грудні жителька Волині намагалася незаконно ввезти в Україну 23 iPhone 17 Pro Max. Вона заховала їх в сумці з продуктами. Загальна орієнтовна вартість телефонів – понад 1,6 млн грн.

