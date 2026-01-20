Був відсутній кілька годин: військового зі Львівщини оштрафували на 8,5 тис. грн
Яворівський районний суд Львівщини визнав мобілізованого військовослужбовця винним у самовільному залишенні місця служби
Про це пише ZANID.NET з посиланням на рішення суду, передає RegioNews.
Зазначається, що подія трапилася 12 листопада 2025 року.
Військовий був відсутній на території частини з 01:00 по 07:00 без поважних причин.
На судове засідання солдат не з’явився і не просив про його перенесення.
За адміністративне правопорушення йому призначили штраф у розмірі 8,5 тис. грн. До цього додається судовий збір у 605 грн.
Нагадаємо, раніше на Львівщині судили військового, який запропонував хабар сержанту. За 3 тисячі доларів він хотів втекти зі служби, бо в нього боліли коліна. Суд визнав його винуватим і оштрафував на 34 000 гривень.
У Запоріжжі засудили шахрайку за крадіжку грошей із карток військовогоВсі новини »
16 січня 2026, 14:09Загинув військовий ТЦК, поранені поліцейські: в Дніпрі судили жінку, яка допомогла влаштувати теракт
15 січня 2026, 12:45Суд скасував рішення ТЦК: на Миколаївщині чоловік добився скасування своєї мобілізації - як йому це вдалось
14 січня 2026, 17:55
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
На окупованому Запоріжжі люди лишились без опалення та води
20 січня 2026, 10:00На Сумщині знешкодили російський дрон, споряджений протитанковою міною
20 січня 2026, 09:53Росіяни вдарили по промисловому об’єкту на Полтавщині
20 січня 2026, 09:37Майже половина – діти: на Дніпропетровщині зростає захворюваність на ГРВІ
20 січня 2026, 09:30На Рівненщині внаслідок ранкової атаки знеструмлені понад 10 тисяч абонентів
20 січня 2026, 09:21Смертельна ДТП на Полтавщині: авто вилетіло в кювет та перекинулось
20 січня 2026, 09:00Росіяни атакували Вінниччину: є влучання в критичну інфраструктуру
20 січня 2026, 08:56Нічна атака на Київщину: пошкоджені дві АЗС, загинув чоловік
20 січня 2026, 08:49Лівий берег Києва під ударом: постраждала жінка, пошкоджено будинки та авто
20 січня 2026, 08:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі публікації »