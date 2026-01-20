Був відсутній кілька годин: військового зі Львівщини оштрафували на 8,5 тис. грн

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це пише ZANID.NET з посиланням на рішення суду, передає RegioNews.

Зазначається, що подія трапилася 12 листопада 2025 року.

Військовий був відсутній на території частини з 01:00 по 07:00 без поважних причин.

На судове засідання солдат не з’явився і не просив про його перенесення.

За адміністративне правопорушення йому призначили штраф у розмірі 8,5 тис. грн. До цього додається судовий збір у 605 грн.

Нагадаємо, раніше на Львівщині судили військового, який запропонував хабар сержанту. За 3 тисячі доларів він хотів втекти зі служби, бо в нього боліли коліна. Суд визнав його винуватим і оштрафував на 34 000 гривень.