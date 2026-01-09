На Закарпатті рятувальники допомогли лижнику, який травмувався у горах

На Закарпатті рятувальники допомогли 19-річному лижнику, який травмувався у горах
Інцидент стався 8 січня пообіді на гірськолижному комплексі "Красія"
Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.
Під час катання на лижах травмувався 19-річний мешканець Ужгорода. Він не втримав рівноваги під час спуску, впав і травмував праву ногу металевим кріпленням лижі.
На допомогу хлопцю вирушили гірські рятувальники села Вишка. Спершу вони надали постраждалому домедичну допомогу: зупинили кровотечу та наклали стерильну пов’язку. Після цього за допомогою ак’ї транспортували його до "швидкої".
Як повідомлялось, в Україну йдуть 30-градусні морози. Різке похолодання накриє країну в середині січня.
