08:13  09 січня
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
07:49  09 січня
На Рівненщині 85-річна жінка ледь не замерзла у заметі – її врятував поліцейський
07:13  09 січня
Через обстріл у Києві змінено рух метро на червоній лінії
09 січня 2026, 08:27

На Львівщині затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати 14-річну дівчину

09 січня 2026, 08:27
Фото: поліція
Подія сталась в середу, 7 січня, близько 22:20 на одній з вулиць міста Борислав

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зловмисник напав на 14-річну місцеву жительку, яка поверталась додому, завдав кількох ударів по обличчю та намагався зґвалтувати її. Дівчина чинила опір та кричала, цим і привернула увагу перехожих хлопців, які відтягнули нападника та викликали поліцію

Правоохоронці затримали зловмисника – 58-річного місцевого жителя. Йому оголосили підозру.

За скоєне фігуранту, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, загрожує до 12 років вʼязниці.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.

Погрожував "зброєю": у Києві судитимуть чоловіка за пограбування таксиста
09 січня 2026, 08:56
Масована комбінована атака на Україну: РФ запустила 242 дрони і 36 ракет
09 січня 2026, 08:49
Верховна Рада 13-14 січня розгляне кадрові зміни в уряді – Железняк
09 січня 2026, 08:40
Терористичні атаки РФ роблять безпекові гарантії сумнівними
09 січня 2026, 08:38
Погрожував гранатою своїй родині: на Рівненщині затримали зловмисника
09 січня 2026, 08:21
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
09 січня 2026, 08:13
У Києві та двох районах області ввели екстрені відключення світла
09 січня 2026, 08:02
На Херсонщині через обстріли загинули три людини, ще десятеро – поранені
09 січня 2026, 07:58
На Київщині після ворожої атаки рятувальники дістали з-під завалів родину
09 січня 2026, 07:50
