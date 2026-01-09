Фото: поліція

Подія сталась в середу, 7 січня, близько 22:20 на одній з вулиць міста Борислав

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зловмисник напав на 14-річну місцеву жительку, яка поверталась додому, завдав кількох ударів по обличчю та намагався зґвалтувати її. Дівчина чинила опір та кричала, цим і привернула увагу перехожих хлопців, які відтягнули нападника та викликали поліцію

Правоохоронці затримали зловмисника – 58-річного місцевого жителя. Йому оголосили підозру.

За скоєне фігуранту, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, загрожує до 12 років вʼязниці.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.