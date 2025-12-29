Фото: Нацполіція

Це сталось 29 грудня на вулиці Театральній у Львові. Жінка звернулась до поліції та повідомила, що з вікна багатоповерхівки кличе на допомогу маленька дитина

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

8-річна дівчинка говорила, що вона з маленьким братиком сама у зачиненій квартирі. Правоохоронці прибули за адресою. У квартирі вони знайшли 8-річну дівчинку та півторамісячного малюка. Діти були виснаженими та наляканими. У квартирі не було продуктів.

Медики госпіталізували дітей. Як відомо, 30-річна мати залишила дітей в зачиненій квартирі й пішла у свої справах.

"За цим фактом слідчі територіального підрозділу, за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, нещодавно на Кіровоградщині суд призначив три роки обмеження волі та позбавив батьківських прав матір, яка залишила двох маленьких дітей без їжі, води та нагляду на кілька днів. Зазначається, що 36-річна жінка вже перебувала на обліку в соціальних служб і раніше притягувалася до адміністративної відповідальності.