На Дніпропетровщині чоловік із ВІЛ зґвалтував малолітню дівчинку

На Дніпропетровщині судили чоловіка з діагнозом ВІЛ, який зґвалтував дитину. Це була дитина з родини, яка жила по-сусідству

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Це сталось у 2023 році. Тоді чоловік зайшов до будинку, в якому раніше мешкала його знайома. На той момент помешкання орендувала інша родина. Тоді мати була на роботі, а вдома були її діти. Чоловік схопив малолітню дівчинку, затягнув її до іншої кімнати. Молодший брат дитини вибіг на подвір’я та сховався.

Чоловік знав про наявність у нього діагнозу ВІЛ. Він свідомо зґвалтував малолітню. Його затримали правоохоронці після того, як сусіди зателефонували до поліції, коли почули крики дівчинки. На щастя, за результатами медичного обстеження інфікування дитини не підтвердилося.

Суд визнав чоловіка винним. Його приговорили до ув'язнення на 15 років.

