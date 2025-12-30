19:47  30 грудня
Відключення у більшості регіонів: якою буде ситуація із світлом 31 грудня
15:42  30 грудня
У Києві затримали адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
UA | RU
UA | RU
30 грудня 2025, 21:55

На Дніпропетровщині чоловік із ВІЛ зґвалтував малолітню дівчинку

30 грудня 2025, 21:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Дніпропетровщині судили чоловіка з діагнозом ВІЛ, який зґвалтував дитину. Це була дитина з родини, яка жила по-сусідству

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Це сталось у 2023 році. Тоді чоловік зайшов до будинку, в якому раніше мешкала його знайома. На той момент помешкання орендувала інша родина. Тоді мати була на роботі, а вдома були її діти. Чоловік схопив малолітню дівчинку, затягнув її до іншої кімнати. Молодший брат дитини вибіг на подвір’я та сховався.

Чоловік знав про наявність у нього діагнозу ВІЛ. Він свідомо зґвалтував малолітню. Його затримали правоохоронці після того, як сусіди зателефонували до поліції, коли почули крики дівчинки. На щастя, за результатами медичного обстеження інфікування дитини не підтвердилося.

Суд визнав чоловіка винним. Його приговорили до ув'язнення на 15 років.

Нагадаємо, Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
педофіл насильство Дніпропетровська область
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Трамп і далі готовий ставити себе на місце Путіна, а Україну – поруч із собою
30 грудня 2025, 23:03
На Одещині чоловік обдурив державу і отримував гроші на дитину двічі
30 грудня 2025, 22:55
Уродженець Донецька увійшов до рейтингу найдорожчих воротарів світу
30 грудня 2025, 22:39
Крали гроші з рахунків людей: у Дніпрі викрили шахрайські кол-центри
30 грудня 2025, 22:25
В Одесі судили колишнього військового, який працював на росіян
30 грудня 2025, 21:15
Песик, кактус і обручка: що київські пасажири залишали у транспорті у 2025 році
30 грудня 2025, 21:09
Шахістка зі Львова здобула срібло чемпіонату світу зі швидких шахів
30 грудня 2025, 20:59
У Дніпрі затримали чоловіка, який підпалював відділення "Укрпошти" та банки
30 грудня 2025, 20:58
На Львівщині іномарка збила пенсіонера
30 грудня 2025, 20:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Олексій Гончаренко
Всі блоги »