Конфлікт під час застілля у Львові: жінка поранила співмешканця ножем

У Львові 32-річна жінка під час конфлікту з 52-річним співмешканцем ударила його ножем у живіт. Потерпілий отримав проникаюче поранення черевної порожнини, його госпіталізували

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 24 грудня близько 20:00 в квартирі на вулиці Сихівській. Конфлікт виник під час застілля, а до медиків чоловік звернувся лише через два дні, коли його стан погіршився.

Жінці повідомили про підозру. Їй загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Досудове розслідування триває, найближчим часом суд визначить запобіжний захід підозрюваній.

