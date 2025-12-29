13:20  29 грудня
На Дніпропетровщині легковик на смерть збив велосипедиста
11:14  29 грудня
Побиття підлітка у вінницькому ТЦ: ще двом хлопцям оголосили підозру
09:58  29 грудня
На Закарпатті загорілася магістральна газова труба
UA | RU
UA | RU
29 грудня 2025, 10:51

Конфлікт під час застілля у Львові: жінка поранила співмешканця ножем

29 грудня 2025, 10:51
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Львові 32-річна жінка під час конфлікту з 52-річним співмешканцем ударила його ножем у живіт. Потерпілий отримав проникаюче поранення черевної порожнини, його госпіталізували

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 24 грудня близько 20:00 в квартирі на вулиці Сихівській. Конфлікт виник під час застілля, а до медиків чоловік звернувся лише через два дні, коли його стан погіршився.

Жінці повідомили про підозру. Їй загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Досудове розслідування триває, найближчим часом суд визначить запобіжний захід підозрюваній.

Нагадаємо, в Дніпрі батько поранив ножем 25-річного сина. Інцидент стався 26 грудня у Чечелівському районі міста під час сімейного конфлікту. Підозрюваному повідомлено про підозру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львів поліція конфлікт лікарня ніж ножове поранення жінка
Різанина у метро: у Києві на Контрактовій пасажир поранив двох людей під час конфлікту
28 грудня 2025, 16:04
У Києві іноземці погрожували чоловіку гранатою, щоб забрати його гроші
26 грудня 2025, 15:35
У Києві власник квартири побив до смерті свого гостя
26 грудня 2025, 13:34
Всі новини »
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
На Вінниччині дід ґвалтував рідну онуку: 57-річний чоловік постане перед судом
29 грудня 2025, 13:47
Стало відомо, скільки українців довіряють ТЦК
29 грудня 2025, 13:43
В Україні викрили схему незаконного заволодіння електроенергією на 168 млн грн
29 грудня 2025, 13:24
На Дніпропетровщині легковик на смерть збив велосипедиста
29 грудня 2025, 13:20
У Міненерго розповіли про стан енергосистеми після вихідних
29 грудня 2025, 13:00
Мобілізований адвокат прорвав кордон: прикордонника Закарпаття оштрафували
29 грудня 2025, 12:54
Сніг і ожеледиця в Україні: де на дорогах обмежили рух
29 грудня 2025, 12:36
Полтавець отримав вирок за "злив" інформації про мобілізацію у Telegram
29 грудня 2025, 12:22
Обіцяли товар на експорт: на Вінниччині шахраї вкрали в іноземця 36 тисяч доларів
29 грудня 2025, 12:20
На Курському напрямку українські прикордонники ліквідували групу окупантів та їхні укриття
29 грудня 2025, 12:02
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Всі публікації »
Валерій Пекар
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Всі блоги »