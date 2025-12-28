15:32  27 грудня
Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні
11:55  28 грудня
Заступниця голови ОП Ірина Мудра задекларувала 250 тис дол заощаджень у Тель-Авіві
12:10  28 грудня
У кожному селі можуть з’явитися ТЦК: зареєстровано відповідний законопроєкт
28 грудня 2025, 16:04

Різанина у метро: у Києві на Контрактовій пасажир поранив двох людей під час конфлікту

28 грудня 2025, 16:04
Фото: Телеграм/Київ Інфо
У метро Києва на "Контрактовій площі" чоловік отримав поранення під час конфлікту з невідомим, який уже затриманий поліцією

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У київському метро на станції "Контрактова площа" стався інцидент із застосуванням холодної зброї. За повідомленнями від очевидців, невідома особа поранила чоловіка в обличчя. Інцидент викликав паніку серед пасажирів, які перебували на платформі.

Крім цього, місцеві ЗМІ повідомляють про інформацію від правоохоронних органів про те, що нападника вже затримали. На місці працювали поліцейські, які опитали свідків і зібрали первинні докази.

Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Слідчі встановлюють усі обставини події та мотиви правопорушника.

Правоохоронці закликають громадян бути уважними та повідомляти про підозрілі ситуації у громадських місцях. Постраждалому надано медичну допомогу, його стан наразі уточнюється.

Раніше повідомлялося про стрілянину у Дніпрі – чоловік відмовився пред'явити документи військовим ТЦК і вчинив напад із застосуванням холодної зброї, поранивши двох співробітників різного ступеня тяжкості.

Київ станція метро напад ножове поранення затримання кримінал
