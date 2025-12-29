Конфликт во время застолья во Львове: женщина ранила сожителя ножом

Иллюстративное фото: из открытых источников

Во Львове 32-летняя женщина во время конфликта с 52-летним сожителем ударила его ножом в живот. Потерпевший получил проникающее ранение брюшной полости, его госпитализировали

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 24 декабря около 20:00 в квартире по улице Сыхивской. Конфликт возник во время застолья, а к медикам мужчина обратился только через два дня, когда его состояние ухудшилось.

Женщине сообщили о подозрении. Ей грозит наказание – лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Досудебное расследование продолжается, в ближайшее время суд определит меру пресечения подозреваемой.

