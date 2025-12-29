13:20  29 декабря
На Днепропетровщине легковушка насмерть сбил велосипедиста
11:14  29 декабря
Избиение подростка в винницком ТЦ: еще двум парням объявили подозрение
09:58  29 декабря
На Закарпатье загорелась магистральная газовая труба
UA | RU
UA | RU
29 декабря 2025, 10:51

Конфликт во время застолья во Львове: женщина ранила сожителя ножом

29 декабря 2025, 10:51
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во Львове 32-летняя женщина во время конфликта с 52-летним сожителем ударила его ножом в живот. Потерпевший получил проникающее ранение брюшной полости, его госпитализировали

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 24 декабря около 20:00 в квартире по улице Сыхивской. Конфликт возник во время застолья, а к медикам мужчина обратился только через два дня, когда его состояние ухудшилось.

Женщине сообщили о подозрении. Ей грозит наказание – лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Досудебное расследование продолжается, в ближайшее время суд определит меру пресечения подозреваемой.

Напомним, в Днепре отец ранил ножом 25-летнего сына. Инцидент произошел 26 декабря в Чечелевском районе города во время семейного конфликта. Подозреваемый сообщен о подозрении.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов полиция конфликт больница нож ножевое ранение женщина
Резня в метро: в Киеве на Контрактовой пассажир ранил двух человек во время конфликта
28 декабря 2025, 16:04
В Киеве иностранцы угрожали мужчине гранатой, чтобы забрать его деньги
26 декабря 2025, 15:35
В Киеве владелец квартиры избил насмерть своего гостя
26 декабря 2025, 13:34
Все новости »
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
В Винницкой области дед насиловал родную внучку: 57-летний мужчина предстанет перед судом
29 декабря 2025, 13:47
Стало известно, сколько украинцев доверяют ТЦК
29 декабря 2025, 13:43
В Украине разоблачили схему незаконного завладения электроэнергией на 168 млн грн
29 декабря 2025, 13:24
На Днепропетровщине легковушка насмерть сбил велосипедиста
29 декабря 2025, 13:20
В Минэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после выходных
29 декабря 2025, 13:00
Мобилизированный адвокат прорвал границу: пограничника Закарпатья оштрафовали
29 декабря 2025, 12:54
Снег и гололед в Украине: где на дорогах ограничили движение
29 декабря 2025, 12:36
Полтавец получил приговор за "слив" информации о мобилизации в Telegram
29 декабря 2025, 12:22
Обещали товар на экспорт: в Винницкой области мошенники украли у иностранца 36 тысяч долларов
29 декабря 2025, 12:20
На Курском направлении украинские пограничники ликвидировали группу окупантов и их укрытие
29 декабря 2025, 12:02
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Все публикации »
Валерий Пекар
Виктор Шлинчак
Валерий Пекар
Все блоги »