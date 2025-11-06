Ілюстративне фото

У Кривому Розі жінка напала на сусідку через шум маленької дитини. З собою жінка на "розбірки" принесла електрошокер

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався у грудні 2022 року. Тоді мати двох дітей прийшла до сусідки. Вона зробила зауваження, що в сусідки син надто голосно бігає по квартирі. Під час конфлікту жінка дістала електрошокер та двічі вдарила сусідку у груди.

Потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження. При цьому напал стався на очах у маленького хлопчика. Дитина після пережитого стресу скаржилась на біль у серцці. Матері довелось ходити з ним до лікарів, купувати ліки.

Суд визнав, що жінка, яка напала на сусідку з електрошокером, повинна заплатити понад 14 тисяч гривень компенсації.

