09:52  06 листопада
На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
08:10  06 листопада
Інформаційна втома: майже половина українців уникає новин про війну
08:24  06 листопада
Бійка між дітьми в Полтаві: 11-річного хлопчика побили в дендропарку
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2025, 10:35

Не сподобалось, що маленька дитина кричала: у Кривому Розі жінка напала на сусідку з електрошокером

06 листопада 2025, 10:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Кривому Розі жінка напала на сусідку через шум маленької дитини. З собою жінка на "розбірки" принесла електрошокер

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався у грудні 2022 року. Тоді мати двох дітей прийшла до сусідки. Вона зробила зауваження, що в сусідки син надто голосно бігає по квартирі. Під час конфлікту жінка дістала електрошокер та двічі вдарила сусідку у груди.

Потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження. При цьому напал стався на очах у маленького хлопчика. Дитина після пережитого стресу скаржилась на біль у серцці. Матері довелось ходити з ним до лікарів, купувати ліки.

Суд визнав, що жінка, яка напала на сусідку з електрошокером, повинна заплатити понад 14 тисяч гривень компенсації.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині горе-матір залишила на кілька днів маленьких дітей вдома. Доки вони були самі, вони померли через отруєння чадним газом.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
напад суд Дніпропетровська область
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
У Києві судитимуть банду, що стежила за заможними родинами та обкрадала їхні оселі
06 листопада 2025, 11:36
Браковані кулемети у ЗСУ: ДБР направило справу проти посадовців до суду
06 листопада 2025, 11:25
На Тернопільщині жінку ошукали під час купівлі авто на 70 тисяч гривень
06 листопада 2025, 11:18
Російський агент планував підірвати військовий ешелон на Харківщині
06 листопада 2025, 10:59
Перетнула кордон пішки: деталі несподіваного візиту Анджеліна Джолі до України
06 листопада 2025, 10:50
Дрони атакували Чернігівщину: поцілили по енергооб’єкту та транспортній інфраструктурі
06 листопада 2025, 10:26
Росіяни вночі атакували залізничну інфраструктуру у трьох областях
06 листопада 2025, 10:14
На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
06 листопада 2025, 09:52
В Україні знижується захворюваність на ГРВІ та COVID-19 – ЦГЗ
06 листопада 2025, 09:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »