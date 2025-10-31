ДТП на Дніпропетровщині: постраждали п'ятеро людей

Фото: поліція

ДТП сталася 29 жовтня близько 20:30 на вулиці Електрозаводській у Покровському районі Кривого Рогу

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Renault при повороті наліво не пропустив Geely, який рухався в зустрічному напрямку, внаслідок чого автомобілі зіткнулися.

В результаті ДТП отримали травми пʼятеро людей. Усіх постраждалих госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Триває розслідування.

